Qué son los Unit Linked y cómo saber si van conmigo

Unit Linked es una expresión inglesa que se puede traducir como “seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión”. Y, efectivamente, del capital que se invierte una parte se destina a pagar la prima de un seguro y la otra se vincula a una cesta de fondos o activos financieros . En otras palabras, es una fórmula con la que puedes obtener más versatilidad y flexibilidad pero no garantiza una rentabilidad, por mínima que sea, con lo que puedes perder parte del dinero invertido. Por este motivo son productos que se recomiendan para inversiones a largo plazo en las que la volatilidad de los mercados se amortigua con el paso del tiempo.

En el caso de VidaCaixa , cuentas con diferentes modalidades de Unit Linked y estos, a su vez, cuentan con varias carteras adaptadas a distintos perfiles de riesgo , con mayor o menor exposición máxima a renta variable. Así, puedes elegir el riesgo máximo que deseas asumir, no sólo en el momento en el que lo contratas sino a lo largo de tu vida. P odrás adaptar tu Unit Linked a tus circunstancias, al tu momento vital y a la realidad del mercado .

Algo muy interesante de este producto de ahorro es que, en función de la modalidad, te facilita un ahorro flexible y sistemático . Por su composición es una fórmula ideal para realizar pequeñas inversiones periódicas de capital. ¿Dispones de 200 euros al mes para invertir? Los puedes destinar directamente al Unit Linked. Eso sí, no debes pensar en rentabilidades a corto plazo.

Como ocurre con otros seguros de ahorro ,y a diferencia de los planes de pensiones, puedes rescatarlo en cualquier momento y por cualquier causa, ya que se trata de un producto líquido . Mientras se mantenga el producto, los rendimientos que se van generando no están sujetos a fiscalidad. Es decir, sólo tendrás que pagar impuestos por el Unit Linked cuando recuperes el dinero, momento en el que tributará dentro de las rentas del ahorro como rendimiento de capital mobiliario.

Es importante que conozcas bien las características de este producto. En primer lugar, la rentabilidad no está asegurada. Como ocurre con cualquier cesta de fondos de inversión, es imposible asegurar que se recuperará el dinero o se obtendrá una ganancia determinada. Por tanto, si eres extremadamente conservador, quizás no sea la mejor opción para ti. La parte de tus ahorros que se destina a la prima del seguro de vida, aunque dependerá de la modalidad de Unit Linked escogido y del capital que se asegura, no genera rentabilidad pero te protege ante ciertas circunstancias.