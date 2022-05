Clint Eastwood, Denzel Washington y otras estrellas de Hollywood que han compartido pantalla con sus hijos

El nominado al Oscar Will Smith también compartió pantalla con su hijo, Jaden . En concreto, ambos coincidieron en dos ocasiones: la primera, en la película En busca de la felicidad (2006), de Gabriele Muccino; la segunda, en After Earth (2013), de M. Night Shyamalan.

Como ellos, Johnny Deep también coincidió con su hija, Lily Rose-Deep, en Yoga Hosers (2016), de Kevin Smith, quien, curiosamente, tuvo que dirigir también a su hija Harley Quinn Smith. Lo mismo ocurre con Angelina Jolie y su padre, Jon Voight, a los que pudimos ver juntos en Lookin' to Get Out (1982), de Hal Ashby, y en Lara Croft: Tomb Raider (2001), de Simon West.