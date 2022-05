Cuando pensamos en la vejez, uno de los requisitos que mentalmente nos ponemos, además de llegar en buena forma física, es no reducir nuestro nivel de vida. Para ello lo conveniente es empezar cuanto antes a ahorrar para la jubilación. Cualquier asesor financiero nos dirá que comenzar a los 30 es más recomendable que hacerlo a los 35 y que, a su vez, iniciar a llenar la hucha a los 35 es mejor que a los 40. Pero si has llegado a los 50 con el cerdito vacío, no desesperes: todavía estás a tiempo de lograr tu deseo de jubilación.