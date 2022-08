La franja de edad donde se producen más rupturas es entre los 40 y los 50 años, seguida de la franja de los 50 a los 60. Si hace 20 años, muchos no se atrevían a dar el paso de romper; ahora, con una esperanza de vida superior a los 80 años , las aspiraciones personales cambian. ¿Vamos a estar 30 años instalados en una mala pareja o un mal matrimonio? Parece que no. Aún más cuando entra dentro de lo posible que podamos enamorarnos de nuevo. ¿Cómo darnos cuenta de que va en serio? Hay cinco señales que lo anticipan. Pero antes de conocerlas, vayamos por partes.

Para desear una nueva relación, previamente ha habido una desvinculación con la pareja anterior, aunque no se haya expresado. Puede haber varios escenarios. En el primero, la relación ya no funciona y se busca fuera lo que no se tiene dentro de la pareja. En el segundo, la relación va bien aparentemente, pero puede haber una ruptura inesperada.