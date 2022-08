Ponte los cascos y a disfrutar: cinco discos para cinco vinos

Dale al play y que el mundo se quede lejos por un rato, el tiempo de escuchar tu disco favorito acompañado de ese vino que le va como anillo al dedo. Saboréalos. A ambos. Degusta cada nota, del vino y de las canciones. Porque sí, el vino no solo se marida con la comida, también con la música y esta selección es la prueba de ello.

Uno se pregunta cómo es posible hacer vino en los escarpados cañones de la Ribeira Sacra igual que se pregunta cómo The Beatles pudieron crear tamaña genialidad, 'White Album', en medio del caos en el que estaba inmersa la banda en 1968.

Es lo que hacen los fuera de series, crecerse ante la adversidad. Por eso, temas como 'Back in the USSR', 'Blackbird', 'Revolution' o 'Sexy Sadie', con esas mezclas de blues, rock, ska, country, soul y hasta influencias exóticas, se escuchan mejor con un vino gallego en mano, con un vino de la Ribeira Sacra.

Patti Smith hace lo que quiere, cómo y cuándo quiere. La libertad llevada al extremo y hecha persona. Una rara avis que, con su disco 'Horses', entró en la escena del punk para contribuir a su evolución. Mezclando estilos e influencias se suceden temas como 'Gloria', 'Redondo Beach' o 'Break It Up' en un claro ejemplo de cómo aprender de lo que te rodea, crecer gracias a ello y transformarlo en algo nuevo que ofrecer a tu público.

Corría el año 1971 y l os Rolling Stones tuvieron que abandonar Reino Unido por sus problemas con el fisco británico. Se instalaron en Francia y, a pesar de la vida relajada y hedonista que se construyeron allí, no pudieron evitar sentirse exiliados. De ahí que hoy podamos disfrutar de 'Exile on Main Street'.

El sonido de 'Exile on Main Street', una mezcla de todo el bagaje que sus Satánicas Majestades habían atesorado hasta la fecha, se bebe con una copa de Rouge Pointe du Diable, un tinto que nace de unos viñedos con solera frente al mar Mediterráneo de la Costa Azul. Por encima del bien y del mal. Como los Rolling Stones.

Un clásico. No pasa de moda. Cada vez que el enésimo grupo de expertos decide reunirse para elaborar una lista más de los discos imprescindibles de todos los tiempos, no es solo que se escuche el nombre de 'Born to Run' es que entra por la puerta grande hasta colocarse en las primeras posiciones.