Carlos Sobera: “No pienso retirarme nunca, mi trabajo es mi vida y no conozco a nadie que se retire de la vida”

“Traigo esta camisa de lino rojo, que me encanta”, dice Carlos Sobera al llegar al estudio. Pasa por todos los boxes previos a la entrevista en un visto y no visto. Al fin y al cabo, está acostumbrado al toque de maquillaje y peluquería antes de pasar a la acción. Sube una ceja para las fotos: “Que conste que ya no lo hago tanto”, bromea con el equipo. Ya está todo listo, Sobera en estado puro compartiendo con Uppers y VidaCaixa la ruta de su vida. “Una palabra que defina mi manera de estar en el mundo es ‘dispuesto’”, explica nada más sentarse. Pues no se hable más.