Marta Barroso: "Qué suerte poder envejecer, quiero vivir mucho más y que me recuerden como la abuela divertida"

“Fui una niña muy feliz y sueños todos, desde niña me ha encantado vivir y he soñado mucho con escribir, aunque quería estudiar pediatría”, explica Marta Barroso una vez colocada frente a las siete pantallas de nuestro estudio y emocionada por las imágenes de su infancia que van apareciendo.

Precisamente ese modo de estar en el mundo le ayudó en uno de sus peores momentos: “Empecé en Instagram porque me quedé en el paro durante el Covid, fue un palo horrible porque llevaba trabajando desde los 16 años, me quedé totalmente desconcertada. Y una íntima amiga me dijo ‘¿por qué no empiezas en Instagram?”.