Pilar De Arce: “A medida que te haces mayor, te haces invisible y las primeras que tenemos que pelear por evitarlo somos nosotras”

También nos habla de sus más treinta años trabajando en el estudio de arquitectura que puso en pie junto a su marido. El giro en su trayectoria profesional empezó casi por casualidad. Un día, probó las redes sociales. “Quería comprarme un abrigo, pero no tenía el dinero, así que me decidí a vender alguna ropa que no me ponía”, dice.