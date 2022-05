Pero volviendo a las personas, son muchos los estudios que a lo largo del tiempo han intentado dar con la edad a la que las personas tienen sus picos de felicidad. En 2013 un estudio realizado en adultos encontró los picos de felicidad o satisfacción de las personas a lo largo de su vida. Según las conclusiones de los investigadores del London School of Economics, estos se producen a los 23 y a los 69 años.

El primer pico a los 23 años llega en una etapa en la que posiblemente se viven las primeras experiencias profesionales y se comienzan a dar pasos cada vez más consistentes hacia la etapa adulta , mezclando la inexperiencia, la juventud, la energía y las ganas y consiguiendo esa primera etapa de plena felicidad. ¿Qué ocurre a los 69 ? Por lo general ha esa edad ya se está jubilado y se disfruta totalmente del tiempo libre y de nuestras aficiones . Además, si se ha formado una familia has visto cómo han crecido tus hijos y, si se da el caso, ya disfrutas de los primeros años de tus nietos.

¿Y en medio de ambos picos? ¿Qué ocurre para no alcanzar la felicidad plena? Entre los 23 y los 69 podemos llevarnos más de un palo, después de una buena experiencia inicial la realidad se topa con nosotros para aclararnos que la vida de adulto no es tan sencilla, hay que tomar muchas decisiones, a veces equivocadas, y eso puede hacer que nuestro ánimo decaiga. No obstante, llegando a los 60 por lo general la vida está más asentada, sabemos cuáles son nuestros logros y qué metas tienes más claramente, lo que comienza a elevar de nuevo nuestra felicidad poco a poco.