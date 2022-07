Reciclar, reutilizar, consumir menos agua, ahorrar energía o apostar por productos ecológicos son pequeños cambios de hábitos que ir incorporando a tu rutina para hacerla más sostenible. Poco a poco, a tu ritmo, sin agobios y según te lo vaya pidiendo tu hogar. Porque sí, cada gesto cuenta en esto de tratar mejor al planeta y los que hacemos en el lugar que habitamos no iban a ser menos. Estas cinco ideas pueden ser un buen punto de partida para hacer más sostenible tu casa .

Suena complicado, pero no lo es. Conseguir tu propio abono orgánico , y de paso iniciarte en la economía circular, solo requiere de paciencia y de una compostadora . Paciencia porque los desechos de tu jardín, los desperdicios de la cocina y los restos de comida que utilices necesitarán al menos medio año para convertirse en compost que pueda utilizarse como abono. Y una compostadora porque es el recipiente en el que se realizará el proceso de descomposición evitando los malos olores.

Las hay de diferentes tamaños, suelen estar fabricadas en plástico reciclado y se colocan en el jardín , en contacto con la tierra y en zonas de semisombra para tener calor, pero no tanto como para que se reseque el contenido del interior. Sabrás que ya está listo para usarse cuando la mezcla tenga un aspecto homogéneo, un color marrón, esté fría y se pueda desmenuzar fácilmente.

Lo de no aclarar los platos antes de meterlos en el lavavajillas o cerrar el grifo cuando te estés lavando los dientes es algo que ya se da por hecho. En el ahorro de agua, el nivel experto pasa, por ejemplo, por instalar aireadores en los grifos. Estas piezas, que son baratas, no requieren de obra ni precisan de cambiar la grifería, se encargan de mezclar el agua con el aire. De esta manera, la sensación de caudal no disminuye, pero sí la cantidad de agua consumida.