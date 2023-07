Kikas, cadillacs y dinosaurios: películas, series y canciones que cumplen 30 años

Miguel Bosé llegaba con 'Bajo el signo de Caín' , su undécimo álbum de estudio, el mejor y el más íntimo y cuidado, según gran parte de la crítica. Regresaba después de los dos años sabáticos en la música que se tomó tras el frenético tour 'Los chicos no lloran' . Lo hizo renegando de su condición de ídolo de adolescentes con un perfil más natural, maduro y comprometido . Su segundo sencillo, 'Nada particular' se consideró un himno a la libertad y a la no confrontación entre pueblos, con una especial sensibilidad con los refugiados de Serbia y la antigua Yugoslavia.

De fuera llegaban las bandas británicas Dire Straits, con 'On the night', y Duran Duran, con su álbum homónimo, certificado con el disco de oro en Reino Unido y platino en Estados Unidos. Lenny Kravitz, desde Manhattan e inspirado en los 70, se hacía popular con 'Are You Gonna Go My Way'.