Brad Pitt lanza una línea de cremas para gente de su edad: el precio de su secreto mejor guardado

Brad Pitt suele ser un clásico en las listas de los hombres más atractivos. A sus 58 años, parece que el paso del tiempo no va con él. Sin embargo, aquel jovenzuelo que 'enamoró' en 'Thelma Y Louise' hace más de 30 años, confiesa que se cuida a diario la piel del rostro, tanto para no envejecer como por motivos de salud. Siguiendo la estela de su ex, Gwyneth Paltrow, y otros actores y cantantes, ha lanzado su propia línea de cuidados 'skincare' antiedad, 'Le Domaine'. El actor, que dio vida a aquel apolíneo y hercúleo Aquiles en 'Troya', sigue unas rutinas corporales y faciales muy estrictas. Tras diez años de investigación, ha aprovechado las virtudes de las uvas de su Chateau Miraval francés para comenzar un nuevo negocio y aprovechar para cuidarse él mismo.