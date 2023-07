Beckham entiende que el hecho de optar por este peinado sería considerado actualmente como apropiación cultural, término que hace referencia al acto, por parte de una cultura dominante, de tomar o usar elementos pertenecientes a otro grupo cultural considerado más débil, despojándolo de su significado y, generalmente, obteniendo lucro económico de ello. Sería el caso de las trenzas, asociadas generalmente con la cultura africana. "La gente me ha preguntado si me arrepiento de algunos de mis peinados. El único del que me arrepiento son las trenzas", declaró recientemente a The Sun.