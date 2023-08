El análisis de sangre español que detecta el cáncer de colon antes de que aparezca: "Detecta los polipos premalignos"

"Imaginemos el caso de Juan, que a los 50 años era deportista, hacía una vida sana, tenía una familia y toda la vida por delante. Un día le llega la carta de Sanidad invitándole a hacerse las pruebas para prevenir el cáncer de colon, pero como se encuentra bien y como las colonoscopias son pruebas invasivas y algo molestas, no se las hace ".

"Tiene un pólipo grande pero no lo sabe. Un día tiene un sangrado fecal, va al médico y en la colonoscopia le detectan un cáncer colorectal en fase avanzada. No se puede operar, va a tener que pasar por quimio y radio y tiene una posibilidad de supervivencia a los cinco años muy baja. Si se hubiera hecho las pruebas, le encontrarían un pólipo grande que aún no habría malignificado y con una colonoscopia se lo quitan y nunca tendrá en cáncer colorectal".