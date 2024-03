Como te contábamos aquí , y aunque las horas de sueño necesarias van disminuyendo con la edad, "los adultos de hasta 64 años necesitan un rango de sueño de entre 7 y 9 horas , y entre 7 y 8 horas a partir de los 65". Es decir que si esta noche llegas a ver el premio a mejor película del año, si entras a trabajar a las nueve y tienes que despertar a las siete, habrás dormido unas cuatro horas como mucho.Es decir que no serás persona . Afortunadamente los expertos del sueño tienen algunos consejos para recuperarte tras una noche de insomnio o por lo menos mantener el talante mientras entras, ojeroso, en el despacho.

Está probado por estudios científicos que cuando las personas duermen poco tienen periodos de respuesta más lentos . Esto es, que su toma de decisiones se ve afectada y se les complica retener información , recordar cosas o siquiera prestar atención a una conversación normal. Peor aún, las personas que padecer ansiedad o depresión pueden ver sus comportamientos sociales muy afectados por la falta de sueño. ¿Que te quiten lo bailado? Sí, y seguro la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE. UU te lo agradece, pero definitivamente desvelarse no es algo bueno para tu salud, aunque hayas apostado todo a 'La sociedad de la nieve' y mueras de ganas de saber si has ganado la quiniela.

Y aunque se te haga muy cuesta arriba, hay también estudios que prueban que hacer ejercicio antes que agotarte más, contribuye a recuperar las facultades limitadas por la falta de sueño mejorando tu rendimiento de manera inmediata. Por otro lado, como recogía hace poco el New York Times: "Exponerse a una luz natural brillante es otra manera de aumentar el estado de alerta , según señala Soomi Lee, profesora adjunta de desarrollo humano y estudios familiares en la Universidad Estatal de Pensilvania. Para obtener los beneficios tanto de la luz como del ejercicio, ella sugiere dar un paseo al mediodía ".

Por cierto, si has dormido poco, no conduzcas y usa el transporte público para ir al trabajo: no solo es más seguro para todos, sino que siempre puedes aprovechar para echar una cabezadita en el metro y para estirar las piernas para llegar a la oficina a la luz del sol. Todo el pack completo.