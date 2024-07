La mujer de 100 años que sigue trabajando seis días a la semana: el secreto de su longevidad

Trabajar hasta los 100 años ¿aspiración o pesadilla? Depende. Una investigación llevada a cabo por la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard concluyó que el optimismo está directamente asociado con una vida más larga y especialmente con vivir más de 90 años en mujeres de todos los grupos raciales y étnicos. La pregunta que debíamos hacernos es, en todo caso, ¿nuestro trabajo favorece nuestra sensación de optimismo? Si es así, adelante, como Miriam Todd, cuya percepción de su trabajo está llena de optimismo: “No puedo decir que estoy trabajando cuando disfruto lo que hago , así que me siento culpable si digo que estoy trabajando. No es para todos, pero a mí me funciona bien”, aseguró a Today.com .

Voluntad de dios o voluntad, propia, la idea de morir en tu puesto de trabajo no es precisamente halagüeña, pero sí lo es ser capaz de ver incluso eso de una manera positiva . Por ejemplo: Todd, que conduce, hace las compras y cocina, asegura que su marido vivió una vida feliz como jubilado desde los 60, pero que ella no lo habría disfrutado .

Por lo demás, según asegura su tataranieta, Christy Todd-Hoffman, sus hábitos son los 'sospechosos habituales' cuando se hablamos de longevidad: la actividad física y la dieta. Todd casi no bebe alcohol, no come alimentos fritos o procesados y "su plato es siempre multicolor: es muy consciente de la cantidad de frutas y verduras que come".