Un día empecé a darme cuenta de que el contenido de mi crema antiarrugas, esa que intento estirar porque me encanta y no es barata, se vaciaba demasiado rápido. Enseguida encontré al culpable; mi pareja había empezado a utilizarla y encima me reconoció que no le iba tan bien como a mí. Era lógico pues la piel es única de modo que cada persona necesita un producto de una gama concreta. Afortunadamente los hombres ya tienen a su disposición una variadísima oferta donde elegir. En Uppers hemos hecho nuestro propio trabajo de campo para seleccionar las mejores cremas antiarrugas para hombre, entre las recomendadas en 2024.