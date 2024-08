Seguramente te ha ocurrido alguna vez que cuando has empezado a hacer una de tus rutinas de entrenamiento, ya sea running, spinning o crossfit, has roto a sudar enseguida, hasta el punto de quedar totalmente empapado cuando aún te queda mucho ejercicio por delante. Y te pasa aunque no tengas sobrepeso y el día no sea de mucho calor. Pues puede que te sorprenda que la razón de ese exceso de sudoración se debe a que estás en plena forma.