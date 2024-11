Tarde o temprano aparecen las canas . Es el envejecimiento natural del organismo. Las primeras hacen acto de presencia hacia los 30 años en las personas de piel blanca o de origen asiático y alrededor de los 40 en el caso de los afroamericanos. Otra cosa es el encanecimiento prematuro del cabello (PHG por sus términos en inglés), una afección para la que no hay un tratamiento genérico según los expertos aunque se puede revertir en parte en función de qué lo provoque.

La comunidad científica señala a la genética como la principal responsable . Probablemente en las familias donde hay una prevalencia genética estén muy acostumbrados a la aparición de mechones blancos en edades tempranas e incluso lo consideren su seña de identidad. En cambio, si la causa no es genética se aconseja ponerse en manos de un profesional que estudie el caso y le ponga un nombre al culpable de la aparición temprana de las canas. Además, identificar a tiempo esta causa abre la posibilidad de recuperar la pigmentación habitual del cabello.

La realidad es que todavía no se conoce exactamente porqué se produce la PGH, sin embargo, sí se asocia a trastornos de envejecimiento prematuro , a enfermedades autoinmunes o a una atopia, que en términos médicos es una “reacción de hipersensibilidad o respuesta exagerada del sistema inmunitario de personas predispuestas genéticamente frente a diferentes agentes externos”. De este modo, el profesional médico realizará una evaluación con la que detectar posibles síndromes o enfermedades metabólicas.

A su vez, ciertos estudios han concluido que el calcio y la vitamina D3 presentan niveles bajos en personas con canas y está demostrado que ambos nutrientes desempeñan un papel importante en la producción de pigmentos de melanina. Por otro lado, hay fuentes que aseguran que el estrés, la dieta o el estilo de vida pueden llegar a provocar PHG pero no hay una evidencia científica que lo corrobore.

Cuando no hay tratamiento para que a nivel celular el cabello vuelva a nacer de color la única forma de tratar las canas de forma natural es teñirlas con cosméticos capilares. Se suelen recomendar los temporales que están formulados en base a ingredientes que no son agresivos ni con el cabello ni con el cuero cabelludo, son hipoalergénicos y no tóxicos.