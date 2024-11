Para el especialista, se trata de un asunto científico pero también cultural: "Creo que esa tendencia llegó a su peor punto en los años 80. Recuerdo que la gente solía decir: “Estuve de fiesta y no he pegado ojo” y se les felicitaba con una palmada en la espalda. Pero en realidad ese es precisamente el tipo de personas que no querrías tener como colegas. Cuando no duermes, no puedes pensar con claridad, no puedes tomar decisiones sensatas, no puedes evaluar la información, no logras captar las señales sociales de tus colegas, amigos y familiares, no tienes sentido del humor y tienes en cambio mayores niveles de impulsividad".