Científicos aseguran que la humanidad ya ha alcanzado su pico de longevidad (y es una buena noticia)

Hasta aquí hemos llegado. La ciencia es clara en señalar que por mucho que nos cuidemos, por mucho que ejercitemos nuestro cuerpo, por muchos antioxidantes que nos metamos entre pecho y espalda, no solo no viviremos para siempre, sino que no viviremos más de lo que ya vivimos. Y más allá proyecciones optimistas, las personas alcanzaremos en promedio una edad de 80 años hasta el fin de los tiempos. Y eso, sin duda, es una buena noticia.