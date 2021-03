Acabas de salir de la consulta del médico. Colesterol. Al parecer tus niveles son altos. Acabas de unirte al 46% de la población española con este problema. Y se despliegan ante ti un montón de imágenes de todo lo sabroso que no podrás comer a partir de ahora. José Manuel López Nicolás , Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, sabe la frustración que eso provoca. Y le gusta hablar claro, así que en este vídeo va directo al grano para que entiendas por qué esos productos que ahora inundan el mercado, prometiendo que bajarán tus niveles de colesterol malo en tus venas, no son todo lo efectivos que dicen ser. De eso va esta pieza: averiguar si hay productos capaces de mantener a raya esa molécula llamada colesterol .

Otro dato que debes tener en cuenta es si eres o no apto para consumir este tipo de alimentos funcionales. De acuerdo con la OCU, no todos son iguales ni están recomendados a todo el mundo. En caso de no cumplir con todos los requisitos, no olvides que siempre puedes recurrir a la comida de toda la vida; ya sabes: huevos, carne de vacuno o mariscos, entre muchos otros. Aunque contengan colesterol, quizás no sea tan malos como siempre has pensado. Siempre hay mitos y en el vídeo los desmontaremos todos (dale al play para una información científica y divulgativa de calidad).