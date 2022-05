Daniel Albero, primer piloto diabético en el Dakar: "La bomba de insulina me cambió la vida"

Cuando Daniel Albero (50 años) empezó a tomarle el gusto al motor, siendo adolescente, echó de menos algún referente. Sí, estaba el brasileño Ayrton Senna, para muchos el piloto de automovilismo más rápido de la historia. También el austríaco Niki Lauda, el español Carlos Sainz y muchas otras leyendas . Pero él necesitaba saber si un diabético podría disputar, por ejemplo, un Rally Dakar . Apuntaba alto y no le faltaban razones. Más de tres décadas después, el referente es él mismo. Es el primer piloto con diabetes en terminar el Rally Dakar. Lo consiguió, por primera vez, en 2021. Hasta ese momento hay una apasionante historia de superación personal y profesional que comparte con Uppers.

Con solo ocho años, este valenciano de Carcaixent sufrió una meningitis aguda muy difícil de tratar en aquella época, que superó después de doce meses de ingresos, pruebas y tratamientos. "Cuando todo parecía que iba a ir bien, me diagnosticaron diabetes tipo 1 .

Tenía nueve años y creo que ni siquiera mis padres eran conscientes de lo que implicaba el diagnóstico. Entonces no había la información que hay ahora y los pacientes no recibían demasiadas explicaciones. Tampoco los padres. La diabetes dio un giro inesperado a nuestra vida. De repente, alimentos prohibidos y pinchazos a todas horas. Unos para medir la glucosa y otros para inyectarse la insulina".

Esto no le impidió soñar mientras veía las carreras del motor en televisión los domingos muy temprano, si bien pensaba que, sobre todo por su condición de diabético, el sueño de llegar a Dakar sería inalcanzable. Arenas, dunas y desierto hacen que sea la carrera más dura del mundo.

Empezó a correr casi de incógnito . Su primera carrera profesional fue el Campeonato Territorial Valenciano. "Ni se me ocurrió decir que era diabético. No quise hacerlo en ese momento ni en las carreras que vinieron después, competiciones con bastante nivel.

Existía un prejuicio que, gracias a los deportistas y personas que desde diferentes ámbitos estamos dando visibilidad a la enfermedad, está desapareciendo. Los avances médicos han contribuido a romper cualquier barrera y estamos demostrando que una diabetes bien controlada no te impide llevar una vida absolutamente normal y cumplir tus sueños y objetivos, sean los que sean", asegura.

A Daniel le ha ayudado a mantener sus niveles correctamente sin que apenas tenga que preocuparse ni distraer su atención cuando está en competición. Ya no esconde su condición de diabético. Al contrario, la ha integrado en sus metas vitales a través del proyecto conocido como ' Un diabético en el Dakar ' .

Con el tiempo, ha ido puliendo no solo su técnica como piloto, sino también el manejo de la diabetes en plena competición: desde cómo y dónde colocar mejor los parches del sensor hasta la cantidad de líquido y alimento para que el cuerpo tenga energía suficiente sin que se disparen los niveles. Un juego de malabares que cuenta con la implicación de todo el equipo que le rodea.

"Si el esfuerzo ha sido grande -reconoce-, más aún es la emoción del trayecto y el orgullo de representar a tantas personas en una aventura tan importante, de poder devolver la ilusión a tanta gente que padece la diabetes. Desde que empecé en esto, no he dejado de recibir felicitaciones y mensajes de ánimo. Esto y mi satisfacción personal son la mejor gasolina para continuar ". Este año ha cambiado la moto por el coche y ha corrido en la categoría Dakar Classics. Con su excelente sentido del humor, en este cuarto Dakar decidió tintarse el pelo de azul, el color oficial de la diabetes a nivel mundial.

De azul o de cualquier otro color, garantiza que el entrenamiento no es muy diferente al de cualquier otro piloto. "Con un buen manejo de la diabetes, las complicaciones son las mismas que para el resto de los competidores: el impacto de una piedra, el vehículo se te hunde en pleno desierto, etc. La vida me ha enseñado que, si te caes, te levantas".