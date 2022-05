Rafa Nadal en el Roland Garros

El propio Rafa Nadal es consciente de que tiene ciertas manías. Gestos típicos como la colocación de los calzoncillos o el pelo detrás de las orejas antes de sacar. Hace unos meses el tenista reconocía en un coloquio que cree que "cuando menos cosas extrañas tengas que hacer para concentrarte en las cosas, mejor. Te lo dice uno que tiene muchos rituales para concentrarle, me gustaría no tenerlos, no me escondo, pero el tenis es un deporte muy agresivo mentalmente porque cualquier cosa externa te puede distraer".

Sin embargo, puede que sea una buena ocasión para irse quitando esas manías, además de para el medio ambiente. "Yo hago todas estas cosas que hago en los partidos y aun así no siempre consigo mi objetivo. No sé decir si es algo positivo o negativo, pero a mí me funciona. Me ayudan a sentir que estoy totalmente focalizado en el objetivo. Cuando compito me da seguridad y me aísla de las cosas que me puedan distraer", dijo en el coloquio del pasado febrero.