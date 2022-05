Rafa Nadal y Novak Djokovic se vuelven a ver las caras en Roland Garros , está vez en los cuartos de final. El horario del partido era una de las grandes incógnitas, y ayer se confirmaba que los tenistas pisarán la pista de noche, ya que Carlos Alcaraz y Alexander Zverev lo harán por la tarde, a las 16:00 horas, algo que no es precisamente lo que prefería el balear, que afirmaba que no sabe qué "puede pasar al año siguiente y cada vez que salgo a jugar aquí, soy consciente de que puede ser mi último partido" .

Nadal prefería la luz del sol porque conoce "este torneo de día y no tanto de noche; así es como he jugado durante toda mi carrera. Podría ser que fuese mi último partido en Roland Garros, con lo cual me gustaría jugar de día". Por su parte, el serbio no tiene problema en jugar bajo la luz de la luna, "yo he jugado muy bien y he ganado muchos partidos bajo los focos en los diferentes Grand Slams".