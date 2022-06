Una monja de 67 años, campeona mundial de taekwondo: "Siempre ha sido mi pasión"

La vida nunca deja de sorprendernos. ¿Te imaginas a una monja de 67 años practicando artes marciales? No, ¿verdad? Pues es una realidad, al menos la de Linda Sim. Hace 43 años que se consagró a Dios, pero su otra gran pasión siempre ha sido el taekwondo. Ahora, se ha convertido en campeona mundial. "Siempre he sido de complexión pequeña (mide 1'49). Si puedo correr y patear, no tengo que llevar ningún arma para defenderme", explicó en una entrevista a un medio de Singapur.

Realmente la hermana practica la disciplina Poomsae, una secuencia de movimientos de taekwondo que es como un baile y no se golpea a nadie, no hay un adversario al que batir, es imaginario, así que no hay ningún tipo de violencia. "El taekwondo me permite llegar a la gente en un idioma que no es la iglesia", ha explicado.