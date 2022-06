Que el deporte es bueno para la salud es algo que sabemos todos, siempre que se haga de forma regular y adaptado a las condiciones y circunstancias de cada cual. Por eso mismo, no todos los deportes son recomendables para todos para todas las edades , tampoco para ambos sexos. Hay deportes que no tienen el mismo impacto en la salud de los hombres y las mujeres, al menos es lo que ha destacado un nuevo estudio presentado en la última reunión anual de la Sociedad Británica Cardiovascular (BCS).

La investigación, recogida por The Telegraph , ha estudiado qué impacto tiene sobre la salud los eventos deportivos de mayor resistencia , como pueden ser las maratones, los triatlones, los Ironman o las carreras ciclistas de gran exigencia.

Según este trabajo, realizado por especialistas de los hospitales St. Barholomew, St. George y del University College London, hacer maratones puede envejecer a los deportistas varones una media de 10 años , cosa que en las mujeres ocurre al contrario, pues establecen que el deporte de gran exigencia les rejuvenece unos seis años sobre su edad biológica. Hay que recordar que la especialidad de los autores es la cardiología, por lo que cuando hablan de envejecimiento se refieren a vascular , no tanto en si aparecen canas o arrugas en el rostro.

¿Cómo han logrado llegar hasta estos resultados? Para ello analizaron a un total de 300 atletas que no fueran profesionales pero que hubiesen participado en, como mínimo, 10 pruebas de resistencia y llevasen al menos 10 años haciendo ejercicio regular. No obstante, había una característica particular, si bien la mitad de los individuos eran hombres y la otra mitad eran mujeres, todos eran mayores de 40 años.