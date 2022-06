Andrea Fuentes rescata a una nadadora tras desmayarse en la piscina: cómo actuar en una situación similar

En una entrevista al programa 'El Larguero' de la Cadena Ser, Fuentes explicaba que no es la primera vez que la nadadora sufre un episodio de ese tipo y que reaccionó rápidamente al ver "que los socorristas no se tiraban al agua porque estaban paralizados. Yo les gritaba desde la otra punta que se metieran al agua ya, pero se quedaron embobados y me he tirado al agua directa hacia ella. Veía como se iba hundiendo y yo nadaba lo más rápido que podía".