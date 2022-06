El renacer de Jorge Fernández: tras sus problemas de salud, portada histórica con 50 años

Poco a poco Jorge Fernández reconoce que ha podido recuperarse, pero que su transformación física le ha costado mucho. "Cada día me encontraba peor y no daban con el diagnóstico. No podía levantar ni un vaso, me dolía todo. Mi cuerpo rechazaba hasta el agua y no podía verme en el espejo, sentía un rechazo hacia mí mismo brutal", reconoce a la revista.

A pesar de la dureza de esa etapa de su vida, no paró de trabajar y ahora reconoce que "tenía que haberme retirado porque estaba fatal, pero soy muy cabezón". Fernández dice que lloró en muchas ocasiones antes de salir a grabar porque previo a pisar el plató, se veía en el espejo y tenía que llamar a la sastra por sus pérdidas de peso. "Salía como podía, entraba a plató forzando la sonrisa", dice. No obstante, tras esta etapa, el presentador ha vuelto al ser el de antes y ha logrado recuperar su forma física , convirtiéndose el hombre más mayor en la portada de Men's Health España.

Lo que tiene claro es que no hay que caer en los extremos, porque no son buenos, ya que "hay una línea muy delgadita entre querer cuidarse lo máximo posible y estar obsesionado y caer en una espiral de culpabilidad o reproches a uno mismo". Ahora bien, se permite algún que otro capricho como alguna copa de vino, un trozo de tarta algún día o, si no le apetece, no ir al gimnasio porque "no pasa absolutamente nada. Tiene que ver con madurar, ser un poco menos crítico conmigo mismo y no caer en un perfeccionismo exagerado".