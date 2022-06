Brady, que anteriormente ya había amagado con su retirada (ya en 2020, después de que abandonase el equipo al que dedicó la mayor parte de su carrera, los New England Patriots, se especuló con su posible retirada), decía adiós después de haber batido todos los récords y haber ganado lo imposible . El jugador, que debutó como titular en la NFL en septiembre de 2001, logró ganar la Super Bowl y su primer título de MVP (siglas de Most Valuable Player, que en español sería algo como ‘jugador más valioso’) en su año de debut, y desde entonces su palmarés no ha dejado de crecer hasta batir todos los récords.

Con su retirada, Brady marcaba un antes y un después en la NFL. Sin embargo, un mes y medio después de haber hecho oficial su adiós, Brady se retractó de sus palabras y anunció a través de sus redes sociales que jugaría su temporada número 23 en la NFL con los Tampa. “Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora”, escribió. “Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos hacen que todo sea posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Tenemos asuntos pendientes”.