Michael Jordan (y su idilio con Nike) tendrá su película

Damon interpretará a Vaccaro y Affleck a Knight, en una cinta centrada en el esfuerzo de Nike por fichar a Jordan, el rey de la NBA. Vaccaro consiguió crear una pequeña empresa de calzado y mantener a Jordan alejado de Adidas, Reebok y Converse, marcas que hasta el momento dominaban el mercado. En 2020, Forbes estimó que Nike le pagó a Jordan un estimado de $1,3 mil millones de dólares desde 1984. "No, no creo que la gente entendiera cómo evolucionaron mis relaciones con los entrenadores y cómo me involucré con Nike. Así sucedió con Jordan, así sucedió con Bryant Kobe”, le dijo Vaccaro a ESPN.