Ángel Nieto, cinco años de ausencia de todo un hito generacional

En cuanto al proceso de creación, resulta increíble saber que Maseda no conocía a Ángel en persona, y aun así supo captar a la perfección su esencia: “A Ángel no le conocía en persona, pero sí que estaba al tanto de su historia, como no iba a estarlo, si era un hito de la generación de los 80”.

Es por ello por lo que el artista define en una palabra la obra como verdad. En el caso de Ángel, se lo pusieron facilísimo, dice. Tan solo necesitó ocho horas para pintarlo “Llegué a Ibiza y me reunieron con amigos íntimos de él que le adoraban y me estuvieron contando anécdotas, me empapé hasta el punto de sentir que le conocía de toda la vida, me contaron historias que sonaban increíbles”.