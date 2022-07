La masa muscular va disminuyendo con el paso de los años y cada vez cuesta más ganar músculo y hacer desaparecer la grasa, sobre todo en la zona abdominal, pero nada es imposible. Sin embargo, no todos los ejercicios están recomendados para cualquier edad, por ejemplo, a partir de los 60 no se puede hacer cualquier tipo de ejercicio abdominal, de lo contrario pueden aparecer dolores en zonas como las lumbares, lo que no quiere decir que no puedas lucir un six pack de escándalo.