Adiós a la leyenda de la NBA: muere Bill Russell, el jugador que nunca se olvidó de luchar por sus derechos

La NBA, el baloncesto y todo el deporte se viste de luto tras la muerte de Bill Russell, una de las mayores leyendas de la liga norteamericana de baloncesto, a los 88 años. Su legado en el deporte es indiscutible, es el jugador con más anillos de la NBA, 11 en total, y bajo su posición de líder de los Celtics logró guiar a su equipo a ganar 11 campeonatos en 13 años, disputando diez finales y ocho títulos consecutivos entre 1956 y 1969. Russell fallecía este domingo en su casa, según ha informado su familia, que no ha dado a conocer la causa de la muerte.

Su papel en el deporte no solo quedó dentro de la cancha, también fuera. En los años 60 Russell se convirtió en entrenador, una década en la que precisamente surgieron movimientos por los derechos sociales para terminar con la segregación racial en zonas del sur de Estados Unidos, él era originario de Luisiana.

Uno de los muchos gestos que tuvo Bill Russell fue cuando en 1963 un activista de los derechos afroamericanos, Medgar Evers, fue asesinado en su casa de Mississippi por un supremacista blanco, Byron de la Beckwith. En aquel momento, el de los Celtics había ganado su quinto título y su tercer MVP consecutivo y decidió ir hasta Jackson, capital del Estado, donde abrió el primer campamento de baloncesto para blancos y negros en un momento en el que la segregación racial era total, los negros no podían utilizar los mismos baños que los blancos, por ejemplo.

En un comunicado, su familia ha querido destacar esta parte de él. “Bill señalaba las injusticias con una sinceridad implacable, con la que esperaba alterar el status quo y con un poderoso ejemplo, aunque no era su intención, inspiraba a trabajar en equipo de forma desinteresaba y para lograr el cambio”.

Sin embargo, y pese a su buen hacer en el campo, fuera de él era complicado acercarse a él, aun siendo fan del jugador, ya que no solía dar autógrafos y ni satisfacer a sus seguidores con una mano o un abrazo, a lo del selfie le quedaban unos cuantos años para llegar. No solo eso, hasta como entrenador no daba entrevistas.