Fue en los 80, cuando su ya difunto marido se jubiló, el momento en el que decidió comenzar a ir a clases para no quedarse ambos en casa sin hacer nada. Desde entonces hasta ahora, es una asidua a un centro deportivo de Melbourne. Allí hace desde flexiones, hasta abdominales, sentadillas con barra o ejercicios con pesas de cinco kilos en cada mano. “Disfruto haciendo ejercicio, me hace sentir bien y es importante mantener el cuerpo en movimiento”, explicó al Daily Mail.

Por lo general, cada semana participa en unas cinco clases. Los lunes y los viernes los dedica a tai chi, aerobic o pesas, mientras que los miércoles sale a caminar con otros compañeros del club deportivo. “Hacemos pesas y todo tipo de ejercicios de piso , lo que me gusta”, reconoce. Con los años no ha perdido su fortaleza, pero sí bajado el ritmo, ya que llegó a ir hasta a ocho clases semanales que incluían zumba o natación.

Aunque hay días en los que no le apetece ir, siempre intenta acudir para no abandonar su entrenamiento. “Hago lo que puedo, necesitas saber lo que puede y no puedes hacer a medida que envejeces”, señala la mujer, “no es bueno presionarte o lastimarte”. Durante la etapa más dura del covid, con el centro cerrado, no paró, pues situó un espacio en su casa para hacer ejercicio y no perder la costumbre.