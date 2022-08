Son muchos los que desean ir al gimnasio , entrenar y obtener resultados poco a poco. Sin embargo, las circunstancias laborales y familiares no siempre permiten que tengamos ese ratito para ir al centro deportivo a descargar adrenalina y mantener nuestros músculos fuertes. ¿Y si con un minuto de ejercicio cada día pudiese ponerte en forma tanto como el que entrena 45 minutos cada día? Puede que parezca imposible, pero sí se si se trabaja con disciplina y se pone el foco en un aspecto clave para lograr los objetivos: la intensidad del entrenamiento.

El estudio se basó en un grupo de hombre jóvenes sedentarios que tenían el mismo nivel deportivo y otras características similares, como su capacidad de regulación de azúcar en sangre a través de la insulina. De esta manera, fueron divididos en tres grupos de forma totalmente aleatoria: uno de control que no cambiaría su rutina hasta el momento, otro que haría un entrenamiento aeróbico moderado tres días a la semana de unos 50 minutos, y otro más que haría un entrenamiento interválico de 20 segundos de alta intensidad y dos minutos de descanso activo por un total de 10 minutos.

No obstante, el mismo estudio establece que es un tipo de ejercicio que “requiere un nivel muy alto de motivación y claramente no es adecuado para todos”, ya que nos pide una gran intensidad y llevar el cuerpo al máximo durante un periodo corto de tiempo, un tipo de ejercicio que no está aconsejado para toda la población.