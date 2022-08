¿Has pensado en algún momento en ponerte en forma pero te cuesta ponerte manos a la obra? Si la respuesta es que sí probablemente estás entre el 42% de españoles que se declara sedentario y no hace ejercicio de forma regular, ya sea por falta de tiempo o por simple y llana pereza. Aunque las vacaciones no son el mejor momento para afrontar un reto como este, también es cierto que es cuando normalmente se tiene más tiempo libre, así que te animamos a no esperar a septiembre y engancharte ya a la actividad física con una serie de consejos que nos propone la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).