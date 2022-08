El pasado mes de abril, antes del partido del club frente al Eintracht de Frankfurt en la eliminatoria de la Europa League, Xavi Hernández , el actual entrenador del Barça, explicaba lo que supone estar al frente del club. “A nosotros nos exige la historia del Barça, no el Madrid . Nuestra historia desde hace 40 años, que vino Johan (Cruyff), puso un listón: ganar jugando bien. Si no, no estamos contentos ”, explicó.

Unas palabras parecidas había utilizado Pep Guardiola, la mente detrás del primer triplete y posterior sextete de la historia del Barça, cuando anunció su retirada del equipo. “En cuatro años, me he desgastado, me he vaciado y necesito llenarme”, confesó. “El próximo entrenador tiene que dar otras cosas, no es una cuestión de capacidad, sino por la alta exigencia. Tengo que recuperarme y alejarme”, dijo.