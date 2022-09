La cuesta de septiembre no es solo económica y es que los excesos veraniegos terminan pasando factura, físicamente hablando. Enfundarte en unos pantalones o abrocharte el botón del traje no es tarea fácil y es que los vestidos vaporosos y las bermudas dan paso a los vaqueros y los jerséis. Como buen propósito de la nueva temporada, quitarse en este mes los kilos de más es un básico, también entre los famosos. Te contamos cuál es la rutina deportiva que siguen algunos de los personajes nacionales como Chenoa y que le permite volver al peso prevacacional en un abrir y cerrar de ojos, aunque no sin esfuerzo.