Otro de los recursos favoritos de Alcaraz es la dejada, aunque en la final del US Open ante el noruego Casper Ruud no le salió tanto como habría querido. López Nicolás explica así este golpe: "en vez de liftar la bola, se trata de cortarla suavemente. Con ello lo que se produce es un backspin: la pelota gira hacia atrás y cuando pasa la red prácticamente no bota en el suelo y no se adelanta".