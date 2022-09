Juan Carlos Ferrero, el “segundo padre” de Alcaraz que le ha llevado a la cima del tenis

En el fulgurante ascenso de Carlitos Alcaraz a la cima del tenis mundial ha habido una pieza clave que le ha marcado el camino, guiándole paso a paso desde el circuito Challenger hasta el número uno de la ATP: su entrenador y amigo Juan Carlos Ferrero . "Es mi segundo padre . Pudo entrenar a otros grandes jugadores, pero me eligió a mí", reconocía emocionado el de El Palmar nada más conquistar el US Open, el primer Grand Slam de lo que apunta a ser una larga serie.

"Carlos es tal como se muestra, no tiene segunda personalidad. Se muestra con mucho carácter cuando escucha algo que no quiere oír, que casi siempre viene de mí, me llama el hombre del látigo", admitía el valenciano en la rueda de prensa de Nueva York. "Puede no gustarle y reaccionar, pero luego aprende. Es un chaval muy sencillo, humilde, y hay que trabajar para que siga siéndolo, porque estos cambios tan radicales nunca son fáciles", explica Ferrero. "Por supuesto, nadie es perfecto, Carlos tampoco. Va a tener siempre sus pequeños puntos débiles que son los que él tiene que saber y tiene que trabajar”, concluye.