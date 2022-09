Federer se jubila: así es el entorno cercano con el que ahora podrá pasar más tiempo

Roger Federer ha decidido retirarse profesionalmente del tenis con 41 años. Repasamos el entorno cercano que rodea al tenista

Lleva 22 años con su mujer, Mirka Vavrinec, con quien ha formado una familia junto a sus cuatro hijos

Sus padres no siempre le apoyaron y, en sus comienzos le advertían de que no se tomase tan en serio el tenis

Tras más de 20 años de carrera deportiva ligada al tenis, Roger Federer ha decidido poner fecha a su retirada de la pista, al menos de forma profesional. Será la próxima semana, cuando el tenista suizo participe en la Laver Cup, su último torneo, ya que ha afirmado que no volverá a ningún Grand Slam ni al Circuito ATP. Durante su carrera ha jugado más de 1.500 partidos y, con 41 años, lleva tiempo arrastrando lesiones que le han impedido dar lo mejor de sí, por lo que afirma que conoce “las capacidades y los límites de mi cuerpo, y el mensaje que me ha mandado está claro”.

“El tenis me ha tratado más generosamente de lo que soñé, y ahora debo reconocer que es tiempo de terminar mi carrera competitiva”, reconocía Federer en su comunicado, donde también ha tenido palabras para los entrenadores y patrocinadores que le han acompañado durante 25 años y, por supuesto, para su familia, que siempre se ha mantenido a su lado. Repasamos el entorno más cercano del tenista suizo.

Mirka, su compañera durante 22 años

Roger Federer se casó en 2009 con la también tenista Mirka Vavrinec, a la que conoció en el año 2000 en los Juegos Olímpicos de Sídney y que se retiró profesionalmente en el año 2002 tras una lesión en el pie. Vavrinec ha sido, en palabras de su marido la persona que le ha “apoyado antes de las finales, me ha visto en todos los partidos incluso cuando estaba embarazada de ocho meses, ha soportado mi lado más tonto con mi equipo durante 20 años”.

Ella ha tenido un papel de gran importancia durante la carrera del tenista, ya que Federer declaraba hace unos años que “si mi esposa me dice que pare lo dejo sin ningún problema. Es mi mejor apoyo. Por ella sigo, si no haría tiempo que hubiese dejado de ser tenista porque nadie me ha respaldado como ella y hace un gran trabajo con los niños”.

Sus cuatro hijos

Y el tenista habla de niños porque junto a su mujer tiene cuatro hijos. El mismo año en el que la pareja se casó se convirtieron en padres por primera vez de dos gemelas, Myla y Charlene, mientras que en 2014 la familia se amplió con la llegada de los gemelos Leo y Lennart, cuatro retoños a los que es muy frecuente ver en las gradas apoyando a su padre en las competiciones en las que participa.

¿Le cogerá el testigo alguno de sus hijos en el tenis? A Federer le encantaría, y alguno de ellos ha asegurado que ya coge la raqueta. Sin embargo, en más de una ocasión el suizo ha declarado que él y su mujer les apoyarán “en lo que quieran elegir” y, aunque les dan la oportunidad de ser tenistas, más con la experiencia de ambos, “no es una prioridad. Lo importante para nosotros es que sean buenos ciudadanos, buenas personas”.

Unos padres que no siempre le apoyaron

El tenista es hijo de Robert y Lynette Federer, que en un principio no apoyaron del todo a su hijo con su sueño de ser uno de los mejores tenistas de la historia. “Cuando era niño no se enfocaba en el tenis y practicó deportes muy diferentes. No empezó a participar en competiciones de tenis hasta su adolescencia. Incluso entonces sus padres le desanimaron para que no se lo tomase muy en serio”, declaró Bill Gates, amigo del tenista.

El propio Federer ha confesado en alguna ocasión que en su juventud fue un chico rebelde y su comportamiento en la pista de tenis a veces no era el más ejemplar. “Mis padres se sentían avergonzados y me decían que dejara de comportarme así o no vendrían más a los torneos conmigo”, explicó el tenista que poco a poco mejoró ese aspecto. Ahora sus padres están orgullosos de él e incluso los muestra a veces en sus redes sociales.

Federer no solo compartió sus primeros años junto a sus padres, también con Diana, su hermana mayor que, según se ha publicado, también es madre de gemelas y trabaja en Suiza como enfermera.

Nadal y otros amigos

Durante 25 años sobre la pista más que rivales Federer ha forjado grandes amistades con el resto de los deportistas. Uno de ellos, por supuesto, Rafa Nadal, que le ha mandado un mensaje a su amigo. “Querido Roger, mi amigo y rival. Esperaba que este día nunca llegase. Es un día triste para mí y para los deportes de todo el mundo. Ha sido un placer, pero también un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha”, escribía en Twitter el español.

“Tendremos muchos más momentos para compartir juntos en el futuro, todavía tenemos muchas cosas que hacer juntos. Por ahora te deseo toda la felicidad con tu mujer Mirka, tus hijos y tu familia. Te veré en Londres en la Laver Cup”.