Las lágrimas de Federer y Nadal que han emocionado a todos en el adiós del suizo

"Ha sido maravilloso. Estoy feliz, no triste. He disfrutado de ponerme mis zapatillas una última vez... He tenido a mis amigos, a mi familia, a compañeros... Estoy contento de haber jugado el partido", decía un Federer roto por la emoción. Su mujer, en la grada, le veía también con los ojos llorosos. Roger explicaba que tenía "miedo" a lesionarse más de lo que ya está, pero finalmente pudo completar lo que había sido un "viaje perfecto". Ponía así punto y final a 24 años de carrera dejando atrás 20 títulos de Grand Slam, 103 torneos ganados, 310 semanas como número y uno de los estilos de juegos más elegantes y vistosos de la historia.

“Soy una persona bastante sensible. Al final llorar es bueno también. A veces necesitas soltar estas emociones y bueno, de alguna manera se va una parte también de mi vida. O sea que es difícil”, dijo después el balear en zona mixta. "Para mí era importante porque sabía lo importante que era para él. Tengo una relación personal bastante estrecha desde hace mucho tiempo (...). Yo no me he retirado aún, pero sé que, cuando uno lleva tiempo con lesiones, que no ve el final, es frustrante y en ese sentido para él han sido tiempos difíciles, con recuperaciones que llevan mucho tiempo, mucho esfuerzo mental y al final te das cuenta de que no llegas", dijo Nadal.