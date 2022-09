Los dos alimentos que Rafa Nadal come antes de los partidos

Aunque por norma general suele comer lo que más le apetece, antes de saltar a la pista Nadal come pescado o arroz. La cosa cambia, no obstante, cuando se trata de la comida después del partido, ya que entonces la comida no está tan clara. “Depende de lo tarde o temprano que termines”, dijo. “Generalmente no me gusta comer inmediatamente después de los partidos, así que espero un par de horas”, añadió.