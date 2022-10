Iniciarse en las artes marciales a los 50: "El Kung fu es lo mejor si estás aletargado y sin ilusión"

Aunque en las viejas películas de kung-fu el maestro siempre solía ser un anciano (eso sí, con barba lacia postiza), las artes marciales suelen asociarse con jóvenes y adolescentes. Iniciarse a temprana edad en una disciplina marcial es una excelente idea ya que el cuerpo se acostumbra y se adapta más rápido, se mejora la fuerza, la flexibilidad y la resistencia y se desarrolla más confianza y seguridad en sí mismo. Sin embargo, es un error creer que las personas mayores no pueden practicarlas igualmente, incluso aunque nunca antes se hayan acercado a esta actividad. Hablamos con Dani Galind o, creador y director de la Escuela Shaolin Huwei y autor del reciente libro 'Cinturón negro de la vida' (Penguin), sobre cómo las artes marciales nos enseñan a vivir plenamente a cualquier edad.

No, absolutamente no. Nunca la edad es un impedimento para aprender algo nuevo. Ya sea por estímulo cerebral o por el simple hecho de crear una nueva ilusión para levantarte por la mañana. Las artes marciales son para todas las edades . El factor de los años solo influye en la intensidad del entrenamiento, en la recuperación y en el tiempo que se tiene para practicar. Tengo muchos alumnos muy mayores que te quedarías sorprendido con lo que hacen.

El estímulo neuronal es muy importante para alargar la salud psicológica. Las artes marciales son muy completas a la hora de estimular cuerpo y mente. Aumentas la fuerza, la flexibilidad, la coordinación. Lubricas las articulaciones, mejoras tu respiración profunda y la capacidad de concentración. Aquellas persona que con 50 se sienten aletargadas, cansadas y sin ilusión, que le pongan una buena clase de artes arciales. El resto que me lo cuenten después. Va a ser algo extraordinario.

No, todas son igual de buenas para el espíritu. Pero luego existen las diferencias propias del arte y del enfoque. Unas se centran más en la salud, otras son más acrobáticas y otras funcionan mejor para la defensa personal. Eso lo debe elegir uno a la hora de apuntarse a una clase u otra.

Ir despacio. Ser constante y disfrutar de cada clase por sí sola. Muchas veces llegan nuevos a clase y se comparan con los mejores. Creen que ellos no van a poder hacer eso pero, lo que no tienen en cuenta es que esos compañeros avanzados llevan años repitiendo los mismos movimientos. Ser paciente es uno de los mejores consejos para empezar a practicar. Y, sobre todo, ser constante y no te saltarse el día de entrenamiento. En pocos meses vas a notar una diferencia enorme con tu yo anterior.