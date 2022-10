Escriche dejó pasar unos 28 segundos hasta que finalmente traspasó la línea de meta. El desconcertado speaker no entendía nada: "Cruza la meta, crúzala. No sabemos exactamente por qué no cruza la meta, pero ahí está". Lo cierto es que Escriche ganó la prueba muy sobrado con una marca de 1:08'45", a un ritmo medio de 3:15 minutos el kilómetro y con dos minutos de ventaja sobre el segundo clasificado, Agustín Sieres.