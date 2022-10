Guillermo Altadill (60 años) leyó en alguna historia de navegantes que un timonel no debe girar la cabeza si viene una gran ola porque el miedo le impediría actuar con cautela. Entonces no sabía qué era exactamente el miedo ni tampoco una gran marejada. Lo descubrió en su sexto paso por el cabo de Hornos cuando tuvo que enfrentarse a vientos de 50 nudos y olas gigantescas que se acercaban a gran velocidad. Le pudo la curiosidad y al volver la vista se encontró con toneladas de agua desbocadas hacia el barco. Dice que aquella ola llevaba una esquela con su nombre. "Si alguien pensaba que este deporte es para señoritos, que pase y vea" , escribió tiempo después.

He participado como entrenador en cinco Juegos Olímpicos y conseguimos Medalla de Oro en Atlanta 96, pero también me habría gustado disputar alguna edición como regatista.

Todavía me permito decir que soy mejor regatista que mi hijo . Tengo cuatro hijos y todos navegan, conocen el mundo de las regatas de competición y comparten mi pasión por el mar. Pero solo Willy, el mayor, se dedica a la regata de forma profesional y está considerado uno de los mejores tripulantes de regatas oceánicas. Me produce mucho orgullo verle competir. Unas veces lo hacemos juntos, en el mismo barco, y en algunas regatas competimos como rivales.

El mar te cambia a nivel psíquico y también físico. Hay regatas que pasan rápido, pero otras te requieren 85 días sin pisar tierra y sin apenas comunicación. Te cambia el cuerpo, el pensamiento, la forma de alimentarte, los ciclos de vigilia y sueño . Cuando regreso, la adaptación es complicada. Lo noto, sobre todo, en la comunicación. Durante unos días, me cuesta mantener una conversación fluida, pero es algo que paulatinamente se va superando. Al cabo de una semana, mi comunicación y mis relaciones son absolutamente normales.

Los horarios de comida y de sueño. Paso más tiempo en el barco que en tierra y, por tanto, e s difícil acostumbrarse a las rutinas y al ritmo convencional . En el mar comes cuando puedes y cuando tienes hambre y la noche pierde el valor que le atribuimos aquí porque el trabajo es continuo y los ciclos de sueño son muy cortos. Además, transcurren en duermevela. Nunca es un descanso profundo, sino inquieto e interrumpido, y eso se prolonga una vez en tierra.

La experiencia me dice cómo gestionar las emociones para que transiten en línea recta, sin picos de euforia o de frustración

Aquí no hay más terapia que tu propia cabeza y acabas convirtiéndote en tu propio psicólogo . La experiencia me dice cómo gestionar las emociones de manera que transiten en línea recta, sin picos de euforia ni de frustración.

La Regata del Milenio, The Race 2000. Partimos del Port Vell de Barcelona seis catamaranes, los más grandes del mundo, con el reto del dar la vuelta al mundo sin escalas y sin asistencia, con la idea de batir todos los récords de navegación transoceánica. Tenía 38 años y era el único representante español. Yo me embarqué con Grant Dalton, director de Team New Zealand, en un catamarán de 100 pies, sin saber si era la embarcación adecuada. Ganamos la regata.