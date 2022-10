Uppers se ha puesto en línea con Chema Cavero , apasionado del surf y director de un evento que supone "una de las pocas oportunidades que hay en la capital para ver cine de surf en pantalla grande ", para hablar, entre otras cosas, de los beneficios de lanzarse a practicar un deporte que no tiene edad y que cada vez tiene más seguidores.

Por supuesto, todo es posible, pero no hay que olvidar que el surfing es un deporte muy técnico y que requiere una buena forma física.

Buena pregunta. Mucho más de lo que nos gustaría.. Es un deporte bastante complejo y hay que ser muy perseverante. Además, en el surf no es sólo hacer ciertas maniobras, son hacerlas fluidas y con un estilo bonito, esto también cuenta.

¿Cómo animarías a alguien que cree que ya no tiene edad para el surf?

¿Por qué los amantes del surf no deberían faltar a la cita con el Madrid Surf Film Festival?

No, para nada. De hecho, en el festival no se proyectar ninguna película. Todas las piezas son documentales que tratan sobre la historia, aspectos sociales y el arte que rodea a este deporte, o incluso temas medioambientales que preocupan a la comunidad surfera.

Hay muchas y depende del gusto del espectador, pero hay dos documentales clásicos que marcaron un antes y un después: 'The endless summer' (1969) y 'Morning of the Earth' (1971).