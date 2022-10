Karim Benzema más allá del Balón de Oro: fiel musulmán, dos hijos y una novia modelo

Karim Benzema es ahora mismo el futbolista del momento tras ganar el Balón de Oro . Desde que se incorporó a la plantilla del Real Madrid en 2009 el francés ha ido adquiriendo fama, reconocimiento y, por medio de estos 13 años, también más de una polémica. A pesar de su repercusión, siempre ha sido algo celoso de su vida privada, de la que sí se conocen algunos detalles, aunque otros no se han llegado a confirmar, como su supuesta relación con Rihanna o con la actriz Ester Expósito. ¿Qué se sabe del entorno más cercano de Benzema?

Muchas de sus amistades están relacionadas con la música, siendo él un gr an amante del rap y del hip hop . De ahí que entre las personas más cercanas a él se encuentren artistas como Ninho Sdt o Booba. Incluso, si tiramos de cliché, su estética muchas veces se acerca a ese estilo de música, ya que es frecuente verle vestir con chándal, llevar relojes de gran valor , y conducir superdeportivos.

No obstante, aunque se lleva bien con muchas personas, es bastante reservado para considerar a alguien como su amigo. Hace poco confesaba que “solo tengo un amigo . Lo que demuestra que la amistad es muy importante para mí”.

El escándalo también ha seguido durante mucho tiempo la sombra de Benzema. El delantero se quedó fuera de la selección francesa en 2018, cuando ganó el Mundial, por el supuesto chantaje al futbolista Mathieu Valbuena con un vídeo sexual por el que fue condenado a un año de cárcel, pero no tuvo que ingresar en prisión a no ser que sea reincidente, sí una multa de 75.000 euros. También se vio envuelto en 2010 en otra polémica tras ser imputado por la presunta contratación de una prostituta menor de edad de la que acabó exculpado.

Karim Benzema tiene sus raíces siempre presentes y se considera musulmán. En 2016 hizo el ‘Umrah’, una peregrinación a La Meca que se debe hacer al menos una vez en la vida, “mi fe me ayuda a concentrarme todos los días. Me da fortaleza”, dijo a Vogue Arabia. Hace unos años también declaró que escucha el Corán diez minutos antes de cada partido porque “hace que me concentre”.