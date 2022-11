El motivo por el que Lewis Hamilton no conduce en la calle

Lewis Hamilton es uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1. El inglés, que debutó en el Gran Circo de la mano de McLaren en la temporada de 2007 y como compañero de Fernando Alonso , comparte con el legendario Michael Schumacher el honor de ser el piloto que más títulos de la Fórmula 1 ha conseguido en la historia : siete, una cifra que, teniendo en cuenta que aún no se ha retirado, podría aumentar de cara a las próximas temporadas.

Las impresionantes cifras del historial de Lewis Hamilton demuestran que es uno de los mejores pilotos que ha pasado por la Fórmula 1. Sin embargo, y por irónico que pueda parecer, fuera de los circuitos el británico no se siente nada cómodo conduciendo. De hecho, apenas le gusta.

Durante la conversación, el piloto inglés confesó que conducir por las vías públicas no le resulta especialmente agradable, sino todo lo contrario. “Simplemente creo que lo encuentro estresante”, reveló. “Intento no hacer cosas que no sumen nada a mi vida”, añadió.